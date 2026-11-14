Сорвали планы врага: бойцы ССО взяли в плен вражеских разведчиков и раскрыли схему фейков

13 ноября бойцы Сил специальных операций совершили рейд на позицию противника и взяли в плен двух российских разведчиков. Пленники раскрыли механизм создания постановочных видеороликов о мнимых успехах России на фронте.

Бойцы 6-го полка ССО Rangers провели успешный рейд на вражеские позиции, в ходе которого взяли в плен двух военнослужащих разведывательного подразделения оккупантов. Помимо пленных, спецназовцы захватили вражеские средства связи и важные документы, представляющие высокую разведывательную ценность, сообщили в телеграм-канале Сил специальных операций ВС Украины.

Детали спецоперации и разоблачение лжи России

Как пояснили украинские воины, захватчики постоянно сообщают о захвате новых рубежей и территорий, однако за громкими заявлениями почти всегда стоят исключительно постановочные кадры и попытки превратить символические жесты в мнимые боевые победы.

Спецназовцы взяли в плен оккупантов: смотрите подробности на видео

Во время допроса пленные российские разведчики подробно раскрыли схему создания таких фальшивок. По их словам, военных с флагом специально отправляют в определенную точку исключительно для демонстрации символики на камеру. Снятые с дрона кадры командование противника затем выдает за якобы реальный захват опорного пункта или населенного пункта.

Украинские спецназовцы продолжают наносить удары оккупантам на различных участках фронта и в тылу противника.

В частности, в начале ноября операторы ССО нанесли оккупантам потери и провели операции на территории России, где ликвидировали четырех захватчиков и существенно затруднили вражескую логистику.