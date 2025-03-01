Известно, что украинская делегация просила продолжить переговоры, но ей отказали. Дональд Трамп сказал, что Зеленскому лучше уйти, потому что он, мол, не готов к миру. Поведение американского лидера и его вице-президента изрядно возмутило демократов, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Трамп и Вэнс – марионетки Путина

Сенаторы – демократы стали на защиту Зеленского, осуждая отношение к нему со стороны Трампа и Вэнса.

"Каждый раз, когда я встречался с президентом Зеленским, он благодарил американский народ за нашу крепкую поддержку", – написал сенатор-демократ из Делавэра Крис Кунс в соцсети "X". "Он заслуживает благодарности за то, что возглавляет нацию, которая борется на передовой демократии, а не на публичное унижение, которое получил в Белом доме", – пояснил Кунс.

Сенатор от Калифорнии Адам Шифф сказал: "Сегодня в Овальном кабинете встретились герой и трус. И когда встреча закончится, герой вернется домой в Украину".

Сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявил: "Какое унижение для Америки. Вся эта жалкая сцена". Сенатор от Аризоны Рубен Гальего добавил: "Это позор"

Сенатор Крис Ван Холлен из Мэриленда тоже назвал сцены в Овальном кабинете "более, чем позорными".

Сенатор от Иллинойса Дик Дурбин заявил, что народ Украины и президент Зеленский заслуживают извинений.

Трамп и Вэнс унижают Зеленского – устраивая шоу лжи и дезинформации, которое заставило бы Путина зашариться, – это унижение для Америки и предательство наших союзников. В Кремле сейчас откупоривают шампанское,

– сказал Дурбин.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер после катастрофической встречи заявил, что Трамп и Вэнс "делают грязную работу Путина" и добавил, что его партия "никогда не прекратит борьбу за свободу и демократию".

Сенатор-демократ от Род-Айленда Шелдон Уайтгаус также обвинил Трампа и Вэнса в том, что они "играют роль марионеток Путина".

Впрочем, немало сенаторов-республиканцев стали на защиту Трампа. Они похвалили президента за то, что тот, якобы, ставит Америку на первое место. В частности, поддержку президенту США выразил сторонник Украины сенатор Линдси Грэм. Он подчеркнул, что после скандальной встречи Зеленский должен или изменить свое поведение, или уйти в отставку.