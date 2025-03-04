Сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Смотрите также Как Трамп хочет сделать больно Украине и станет ли теперь Европа "взрослым в комнате"

Как премьер Франции отреагировал на скандал в Белом доме

Байру убежден, что разговор между Зеленским и Трампом – проявление жесткости, целью которого было унизить украинского президента и заставить его подчиниться требованиям российского диктатора Владимира Путина.

По мнению премьера Франции, Зеленский не сломался "ради чести демократической ответственности, ради чести Украины и, смею сказать, ради чести Европы".

Байру отметил, что украинскому лидеру следует выразить благодарность.

В пятницу вечером в Овальном кабинете Белого дома перед объективами всего мира развернулась потрясающая сцена, обозначенная жестокостью, желанием унизить, с целью заставить президента Украины Владимира Зеленского сломаться из-за угроз, чтобы он уступил требованиям своих агрессоров. Все это было подытожено одной фразой перед камерами планеты: "Либо вы примете сделку с Путиным, или мы от вас откажемся",

– заявил Байру.

Кроме того, он считает, что Трамп и Вэнс набросились на Зеленского. Байру добавил, что после скандала в Белом доме пострадали две вещи: безопасность Украины и трансатлантические отношения с американской стороной, а также имидж Вашингтона.