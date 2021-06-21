Но для всех в "Оппозиционной платформе – За жизнь" места может не хватить. Поэтому почти 3 года они проводят совместную политическую медийную пропагандистскую деятельность. Об этом сообщил в эфире программы "Между прочим" политолог Николай Давидюк.

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По его словам, вся ситуация привела к тому, что произошла ссора. В то же время чем она завершится – пока неизвестно.

Не исключаю, что в этой интернет-среде Шария, Портнова и Лукаш могут быть и наигранные мотивы. Потому что мы знаем, как в России очень часто любят создавать скандалы между звездами только ради того, чтобы привлекать к ним внимание,

– отметил Давидюк.

Он отметил, что такие скандалы организуют только ради того, чтобы можно было что-то обсуждать. Ведь Портнов с Шарием якобы и ссорятся, но никто не знает и не понимает, почему.

"Со стороны это выглядит как прекрасная русская опера о лягушке и змее. Кто бы из них не проиграл – все будут довольны. А еще лучше, чтобы проиграли оба", – добавил политолог.

Коротко о ссоре Шария и Портнова

Шарий обвинил Портнова в преследовании его партии. Блогер заявил, что он якобы имеет компромат.

По его словам, именно заместитель главы администрации Януковича стоит за обысками у основателей общественной организации "Партия Шария".

Ранее СБУ сообщила блогеру о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан. Через некоторое время Шария объявили в розыск.

Что известно о подозрении Шарию / Инфографика 24 канала