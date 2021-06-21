Але для всіх в "Опозиційній платформі – За життя" місця може не вистачити. Тому майже 3 роки вони проводять спільну політичну медійну пропагандистську діяльність. Про це повідомив в ефірі програми "Між іншим" політолог Микола Давидюк.

До теми Смердюча помийка, – Шарій образив Україну у відповідь на розслідування його фінансових махінацій

За його словами, вся ситуація призвела до того, що відбулась сварка. Водночас чим вона завершиться – наразі невідомо.

Не виключаю, що в цьому інтернет-середовищі Шарія, Портнова і Лукаш можуть бути і награні мотиви. Тому що ми знаємо, як в Росії дуже часто люблять створювати скандали між зірками тільки заради того, щоб привертати до них увагу,

– зазначив Давидюк.

Він зауважив, що такі скандали організовують тільки заради того, щоб можна було щось обговорювати. Адже Портнов з Шарієм наче і сваряться, але ніхто не знає і не розуміє, чому.

"Зі сторони це виглядає як прекрасна російська опера про жабу і гадюку. Хто б з них не програв – всі будуть задоволені. А ще краще, щоб програли обидва", – додав політолог.

Коротко про сварку Шарія і Портнова

Шарій звинуватив Портнова у переслідуванні його партії. Блогер заявив, що він нібито має компромат.

За його словами, саме заступник глави адміністрації Януковича стоїть за обшуками у засновників громадської організації "Партія Шарія".

Раніше СБУ повідомила блогеру про підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян. Через деякий час Шарія оголосили в розшук.



Що відомо про підозру Шарію / Інфографіка 24 каналу