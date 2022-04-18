Ссылаются на японского "политолога": Россия распространяет фейк о том, что война выгодна США

Российская пропаганда распространила новый фейк. В этот раз решили обвинить США. Якобы именно Вашингтону выгодна война.

Наибольшей выгодой от войны в Украине якобы пользуется американский военно-промышленный комплекс. О том, почему это фейк, объяснил советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко на брифинге, сообщает 24 канал.

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Российские пропагандисты ссылаются на заявление японского политолога.

Упоминания об этом человеке можно найти только в русскоязычном интернете. И это упоминания только этого заявления, датированного 18 апреля. Множество репостов на российских пропагандистских ресурсах: Russia Today, Lenta.ru и т.д.

– сообщил Лещенко.

Перед тем пропагандисты о японском эксперте не писали. В то же время, в англоязычном интернете Лещенко нашел упоминание японца в статье за ​​2019 год. Там так называемый политолог выражает свое увлечение российской системой противовоздушной обороны С-400.

Лещенко подчеркнул, что наличие таких двух контекстов указывает на то, что этот человек выгоден для пропаганды государства-агрессора.

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