Ссылаются на японского "политолога": Россия распространяет фейк о том, что война выгодна США
Российская пропаганда распространила новый фейк. В этот раз решили обвинить США. Якобы именно Вашингтону выгодна война.
Наибольшей выгодой от войны в Украине якобы пользуется американский военно-промышленный комплекс. О том, почему это фейк, объяснил советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко на брифинге, сообщает 24 канал.
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Российские пропагандисты ссылаются на заявление японского политолога.
Упоминания об этом человеке можно найти только в русскоязычном интернете. И это упоминания только этого заявления, датированного 18 апреля. Множество репостов на российских пропагандистских ресурсах: Russia Today, Lenta.ru и т.д.
– сообщил Лещенко.
Перед тем пропагандисты о японском эксперте не писали. В то же время, в англоязычном интернете Лещенко нашел упоминание японца в статье за 2019 год. Там так называемый политолог выражает свое увлечение российской системой противовоздушной обороны С-400.
Лещенко подчеркнул, что наличие таких двух контекстов указывает на то, что этот человек выгоден для пропаганды государства-агрессора.
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