Президент отметил, что об их работе следует упоминать чаще и выражать благодарность громче. Об этом он сообщил во время видеообращения 16 апреля.
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С первого дня войны мы имеем стабильную связь как внутри нашего государства, так и с государствами-партнерами Украины. Я искренне благодарен каждому и каждой, кто это обеспечивает!
– сказал Владимир Зеленский.
Глава государства также рассказал, что провел встречу с военнослужащими Государственной службы специальной связи и защиты и вручил им награды.
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео