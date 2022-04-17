Президент зазначив, що про їхню роботу треба згадувати частіше та висловлювати вдячність гучніше. Про це він повідомив під час відеозвернення 16 квітня.

Читайте також Зеленський відзначив нагородами 2 військових Держспецзв'язку

З першого дня війни ми маємо стабільний зв'язок як всередині нашої держави, так і з державами-партнерами України. Я щиро вдячний кожному та кожній, хто це забезпечує!

– сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також розповів, що провів зустріч з військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації та вручив їм нагороди.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео



