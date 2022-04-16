Він наголосив, що праця військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України дуже важлива. Відео зустрічі опублікували в телеграмі українського лідера.

Важливо Зеленський відзначив нагородами 2 військових Держспецзв'язку

"Будемо на зв'язку" тепер інакше

Зеленський зауважив, що до війни ми звикли наприкінці розмов спокійно говорити: "Будемо з тобою на зв'язку".

Я ніколи не думав, що ці ж слова ми казатимемо вже по-іншому – через війну,

– наголосив президент.

За його словами, саме завдяки роботі військовослужбовців Держспецзв'язку Збройні Сили та цивільне населення мають надійний зв'язок.

Як відбувалась зустріч Зеленського з військовими Держспецзв'язку: дивіться відео

Зеленський відзначив, важливим є і майже безперебійни зв'язок з західними партнерами. Адже це дозволяє розв'язувати низку важливих питань на різних фронтах.



Зеленський нагородив військових Держспецзв'язку / Фото пресслужби ОП

Нагороди для військових

Президент нагородив двох військових Держспецзв'язку медалями "За бездоганну службу" ІІІ ступеня. Серед них – полковник Дмитро Глядченко та полковник Вадим Дубенков.

Варто переглянути – Зеленський нагородив Героїв України: дивіться відео