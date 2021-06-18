Только стабильное перемирие,– эксперт Сушко о том, когда будет конец войны на Донбассе

Украина видит заинтересованность США способствовать решению конфликта на Донбассе. Поэтому, Штаты могут присоединиться к переговорам. Они будут использовать для этого собственные дипломатические каналы с Россией.

Такое мнение высказал Александр Сушко, исполнительный директор фонда "Возрождение". Впрочем, он отметил, что быстро решить конфликт на Донбассе не удастся.

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По его словам, США были заинтересованы в решении украино-российского конфликта и раньше. Другое дело, что сейчас в рамках большого дипломатического возвращения Штатов к мировым делам, логично по-новому взглянуть на те инструменты, которые уже существуют.

Не говорится о том, что американская сторона будет искать формального присоединения, например, к нормандскому формату,

– считает Сушко.

Кроме того, будут работать преимущественно двусторонние каналы связи США между Германией, Францией и другими странами ЕС, чтобы максимально координироваться и искать общие подходы в отношениях с Россией.

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Эксперт считает, что позиции всех сторон слишком далеки друг от друга. Есть трезвое осознание того, что этот конфликт надолго.

"На сегодня, или в обозримой перспективе, никаких оснований ожидать разрешения конфликта на Донбассе в частности, и в целом украино-российского конфликта нет", – подчеркнул он.

То, что можно достичь в ближайшее время – это только стабильное перемирие, это, скорее, предохранители дальнейшей эскалации этого конфликта,

– добавил Сушко.

Он также заверил, что минские соглашения сейчас реализовать в таком виде, как они есть – невозможно. Главное сейчас – обеспечить полное прекращение огня, а затем переходить к политической работе.

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