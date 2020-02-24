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      БЛОГ Остап Ярыш
      Журналист Голоса Америки

      Стадионы поклонников и конгрессмены на разогреве: предвыборная гонка в США началась

      -
      Кандидат в президенты США Пит Буттиджедж / Getty Images

      Хотя во время кампании в США кандидаты в президенты ничем не уступают рок-звездам. Перед митингом Буттиджеджа вытянулась километровая очередь – она извивалась между несколькими кварталами: длинная, будто змейка по игре на старой "нокии".

      "Вся наша команда зараз тримається чисто на адреналіні. Знаєте, інколи я прокидаюсь вранці й не можу збагнути, в якому ми зараз штаті", – жартує зі сцени перед натовпом Піт Буттіджедж. "Але тільки ви вмієте зробити так, щоб хлопець з Індіани почувався тут, як вдома!"

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      Сьогодні ввечері він виступає у Вірджинії. Перед цим був у Південній Кароліні, Колорадо та Неваді – і все це протягом однієї доби. Чотири штати за 24 години. Навіть у рок-зірок в їхніх найгарячіших турне темп повільніший.

      Хоча під час кампанії у США кандидати в президенти нічим не поступаються рок-зіркам. Перед мітингом Буттіджеджа витягнулась кілометрова черга – вона звивалась між декількома кварталами: довга, ніби змійка з гри на старій "нокії". Багато людей прийшли у фірмових футболках чи кепках Піта. А хто не мав нічого, то міг купити мерч просто на події – різних розмірів, кольорів і дизайнів. Ну і сам мітинг був на стадіоні – на шкільному, але стадіоні. З фан-зоною, світлом і конгресменами на розігріві – все, як і має бути в рок-зірок.

      І так не лише в Буттіджеджа. Зараз кандидати активно готуються до Супервівторка, коли одночасно голосує 14 штатів. Вони намагаються вибороти кожен голос, зустрітися з прихильниками різних рас і зробити якомога більше красивих селфі. Поки Піт виступав у Вірджинії, Берні їздив по Техасу, Джо Байден обідав з афроамериканцями в Південній Кароліні, а Елізабет Воррен запалювала натовп зі сцени в Денвері.

      Супервівторок переживуть не всі – після нього стане зрозуміло, хто продовжить боротьбу, а кому доведеться покинути гонку. І в США це у прямому розумінні гонка, при чому в шаленому темпі – тут по-інакшому не виграєш. Ти або збираєш повні зали людей, або йдеш додому.

      Саме тому через декілька днів Буттіджедж уже буде в Північній Кароліні та Оклахомі. "Знаєте, інколи я прокидаюсь вранці й не можу збагнути, в якому ми зараз штаті", – жартуватиме він зі сцени. "Але тільки ви вмієте зробити так, щоб хлопець з Індіани почувався тут, як вдома!"

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      Автор: Остап Ярыш
      Теги: Новости политики Публикации Новости США Джозеф Байден Выборы в США 2020
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