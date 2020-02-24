Стадионы поклонников и конгрессмены на разогреве: предвыборная гонка в США началась

Хотя во время кампании в США кандидаты в президенты ничем не уступают рок-звездам. Перед митингом Буттиджеджа вытянулась километровая очередь – она извивалась между несколькими кварталами: длинная, будто змейка по игре на старой "нокии".

"Вся наша команда зараз тримається чисто на адреналіні. Знаєте, інколи я прокидаюсь вранці й не можу збагнути, в якому ми зараз штаті", – жартує зі сцени перед натовпом Піт Буттіджедж. "Але тільки ви вмієте зробити так, щоб хлопець з Індіани почувався тут, як вдома!"

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Сьогодні ввечері він виступає у Вірджинії. Перед цим був у Південній Кароліні, Колорадо та Неваді – і все це протягом однієї доби. Чотири штати за 24 години. Навіть у рок-зірок в їхніх найгарячіших турне темп повільніший.