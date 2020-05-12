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Стал более жестким, – в ОП рассказали, как изменился Зеленский за время президентства

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Как изменился Зеленский за время президентства
Володимир Зеленський / Getty images

Владимир Зеленский и вся его команда менялись в течение года. За время своего президентства украинский лидер все время живет в режиме "пожара".

Таке зазвичай змінює людей, переконаний заступник глави Офісу Президента Юрій Костюк. Про це він розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

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Президент став жорсткішим, більш прагматичним, менш довірливий. Але це нормальний, природний процес. Водночас, дуже важливо, що ми не втрачаємо і не втратимо тих базових своїх якостей, які дуже необхідні, – це людяність і порядність,
– пояснив він.

За словами Костюка, у Зеленського відразу був завищений кредит довіри до людей. Він вірив іншим політикам, "бачив у людях хороше", та часто ті думають лише про себе. "Україна для них або пустий звук, або бізнес-проєкт", – резюмував він.

Також заступник глави ОП розповів, що образ Василя Голобородька – кіношного українського президента з серіалу "Слуга народу", збігається із життєвими принципами Зеленського.

Зеленський
Ставлення українців до Зеленського / Інфографіка 24 каналу

Костюк додав, що глава держави не може їздити на роботу на велосипеді з міркувань безпеки, втім, Зеленський вже скоротив президентський кортеж. Втім, від охорони повністю відмовитися не може, хоча, за словами Костюка, Зеленському, мабуть, цього б хотілося.

Рік президентства Зеленського: фільм

 

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости Украины Президент Украины Офіс Президента Владимир Зеленский Новости политики
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