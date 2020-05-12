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Став більш жорстким, – в ОП розповіли, як змінився Зеленський за час президентства

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Як змінився Зеленський за час президентства
Володимир Зеленський / Getty images

Володимир Зеленський і вся його команда змінювалися протягом року. За час свого президентства український лідер увесь час живе у режимі "пожежі".

Таке зазвичай змінює людей, переконаний заступник глави Офісу Президента Юрій Костюк. Про це він розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

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Президент став жорсткішим, більш прагматичним, менш довірливий. Але це нормальний, природний процес. Водночас, дуже важливо, що ми не втрачаємо і не втратимо тих базових своїх якостей, які дуже необхідні, – це людяність і порядність,
– пояснив він.

За словами Костюка, у Зеленського відразу був завищений кредит довіри до людей. Він вірив іншим політикам, "бачив у людях хороше", та часто ті думають лише про себе. "Україна для них або пустий звук, або бізнес-проєкт", – резюмував він.

Також заступник глави ОП розповів, що образ Василя Голобородька – кіношного українського президента з серіалу "Слуга народу", збігається із життєвими принципами Зеленського.

Зеленський
Ставлення українців до Зеленського / Інфографіка 24 каналу

Костюк додав, що глава держави не може їздити на роботу на велосипеді з міркувань безпеки, втім, Зеленський вже скоротив президентський кортеж. Втім, від охорони повністю відмовитися не може, хоча, за словами Костюка, Зеленському, мабуть, цього б хотілося.

Рік президентства Зеленського: фільм

 

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Президент України Офіс Президента Володимир Зеленський Новини політики Новини України
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