Транспортный узел "Oculus" – одна из главных достопримечательностей Нью-Йорка. Он соединяет 11 линий метро, станцию пригородных поездов и включает в себя торговый центр.

Этот памятник был изготовлен с 11,5 тысячи тонн стали, 1 тысяча тонн которой производства компании Metinvest Trametal, рассказали в спецпроекте группы "Метинвест". Он посвящен 15-летию группы.

Транспортный узел Всемирного торгового центра объединяет станцию ​​PATH с общественным транспортом и торговым комплексом. Объект общей площадью 800 тыс. кв. метров является третьим по величине транспортным центром Нью-Йорка и расположен в финансовом квартале Манхэттена.

Но из-за терактов 11 сентября этот район был полностью разрушен. Однако вскоре началась реконструкция, а в 2016 году состоялось открытие наземной конструкции Oculus.

Над ее дизайном работал испанский архитектор Сантьяго Калатрава. Внешне здание представляет собой птицу. Белые стальные ребра образуют эллиптический купол высотой 50 м. Архитектор объяснял, что конструкция должна стать символом возрождения города.

"Новое здание должно вызывать чувство надежды, стать символом возрождения Нью-Йорка после трагических событий начала 2000-х", – отмечает Сантьяго Калатрава.

"При создании Oculus было использовано 11,5 тыс. тонн стали. Из них 1 тыс. тонн – производства Metinvest Trametal. Внутри здания из металла и стекла расположен просторный освещенный холл – 110 м на 35 м, вдоль которого двумя уровнями выстроились магазины. Oculus имеет два сквозных выхода, а также доступ на железнодорожную платформу к поездам", – говорится в материале.