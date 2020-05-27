Стал жестче, – Разумков о том, как изменился Зеленский за год

Год президентства Владимира Зеленского не прошел без личных изменений – глава государства стал более жестким. Так считает Дмитрий Разумков.

Должность меняет и влияет на личность, так объяснил свою позицию председатель Верховной Рады в интервью изданию "Главком".

Важно Закон о языке нужно менять, – Разумков анонсировал пересмотр языкового вопроса в Украине

"Зеленский стал жестче"

Главное – не меняться в худшую сторону, для меня важно, чтобы люди не менялись в плане человечности. И надо отдать должное, что большое количество людей, которые пришли в команду еще с 2018 года, когда все только начиналось, остались такими же,

– добавил он.

В отношении Владимира Зеленского, то спикер отметил он стал "жестче, как и все".

"Как когда – мы все можем и пошутить, и быть более строгими. Это зависит от ситуации. Думаю, это не зависит от должности, но объем ответственности, который лежит на твоих плечах, отражается и на твоем поведении. Это реалии, которые не явились с президентом Зеленским", - сказал Разумков.

"Огонь и воду проходили многие"

Председатель Верховной Рады при этом подчеркнул – много работы еще впереди.

Важно пройти через огонь, воду и медные трубы. Огонь и воду проходило много людей, а с медными трубами были проблемы. Поэтому надеемся и это пройти,

– подчеркнул спикер.

Интересно Консолидированная позиция – это правильно: Разумков прокомментировал влияние Банковой на работу парламента

В то же время Разумков охарактеризовал свои отношения с президентом, как "нормальные, дружеские конструктивные и рабочие". Дискуссии по определенным вопросам с главой государства он считает "абсолютно нормальной конструктивной работой".