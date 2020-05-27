Став жорсткішим, – Разумков про те, як змінився Зеленський за рік

Рік президентства для Володимира Зеленського не минув без особистих змін – глава держави став жорсткішим. Так вважає Дмитро Разумков.

Посада змінює і впливає на особистість, так пояснив свою позицію голова Верховної Ради в інтерв’ю виданню "Главком".

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"Зеленський став жорсткішим"

Головне – не змінюватися в гіршу сторону, для мене важливо, щоб люди не змінювалися в плані людяності. І треба віддати належне, що велика кількість людей, які прийшли в команду ще з 2018 року, коли все тільки починалося, залишилися такими ж,

– додав він.

Щодо Володимира Зеленського, то спікер зауважив – він став "жорсткішим, як і всі".

"Як коли – ми всі можемо і пожартувати, і бути більш суворими. Це залежить від ситуації. Думаю, це не залежить від посади, але обсяг відповідальності, який лежить на твоїх плечах, відображається і на твоїй поведінці. Це реалії, які не з’явилися з президентом Зеленським", – сказав Разумков.

"Вогонь і воду проходили багато"

Голова Верховної Ради при цьому наголосив – багато роботи ще попереду.

Важливо пройти через вогонь, воду і мідні труби. Вогонь та воду проходило багато людей, а з мідними трубами були проблеми. Тому сподіваємось і це пройти,

– наголосив спікер.

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Водночас Разумков схарактеризував свої стосунки із президентом, як "нормальні, дружні конструктивні і робочі". Дискусії з певних питань із главою держави він вважає "абсолютно нормальною конструктивною роботою".