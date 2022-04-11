Об этом в эфире 24 канала сообщил политолог Максим Соколов. Он отметил, что сейчас заявления политика стали значительно более мягкими, чем были до того.

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Позиция Ле Пен

По словам политолога, еще 10 лет назад Ле Пен была более агрессивной в своей риторике. В частности она призвала к выходу Франции из Евросоюза и НАТО.

Сейчас этого нет. Она стала хитрее и умереннее в высказываниях. Ле Пен уже не говорит, что они (французы – 24 канал) выйдут из НАТО, а заявляет, что будут развивать свои оборонные силы, собственную защиту,

– отметил Соколов.

Кроме того, она также говорит о проведении собственной дипломатии, которая не будет зависеть от Вашингтона и Брюсселя. В то же время, заявляет о реформировании ЕС, который должен стать союзом суверенных европейских наций, а не оставаться сверхгосударственной структурой.

Ле Пен и Украина

Как отметил Соколов, официально Ле Пен постоянно подчеркивает, что осуждает вторжение Владимира Путина в Украину. В то же время, она говорит, что санкционное давление на Россию вредит прежде всего Франции и Европейскому Союзу.

Она выступает против энергетических санкций в отношении России: введение нефтяного и газового эмбарго и заявляет, что не поддержит их в случае избрания. Также совершенно не соглашается на предоставление Украине оружия,

– отметил политолог.

Как пояснил Соколов, в случае избрания Ле Пен – ее позиция по отношению к Украине опасна тем, что может развалить единый европейский санкционный фронт против России. Тогда станет очень сложно вводить новые санкции против Кремля и удерживать уже действующие.

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Кроме того, пострадают евроатлантические отношения. То есть, влияние Вашингтона и НАТО на Францию ​​существенно уменьшится.

"Она может говорить одно, но ее действия будут свидетельствовать о другом. Будет такой "подход Орбана" – какие-то санкции он разрешает, но глобально оппонирует европейскому фронту", – подытожил Соколов.