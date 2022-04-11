Про це в ефірі 24 каналу повідомив політолог Максим Соколов. Він зазначив, що зараз заяви політикині стали значно м'якшими, ніж були до того.

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Позиція Ле Пен

За словами політолога, ще 10 років тому Ле Пен була значно агресивнішою у своїй риториці. Зокрема, вона закликала до виходу Франції з Євросоюзу та НАТО.

Зараз цього немає. Вона стала хитрішою та поміркованішою у висловлюваннях. Ле Пен вже не каже, що вони (французи – 24 канал) вийдуть з НАТО, а заявляє, що розвиватимуть свої оборонні сили, власний захист,

– зазначив Соколов.

Крім того, вона також говорить про проведення власної дипломатії, яка не буде залежати від Вашингтона та Брюсселя. Водночас заявляє про реформування ЄС, який має стати союзом суверенних європейських націй, а не залишатись наддержавною структурою.

Ле Пен і Україна

Як зазначив Соколов, офіційно Ле Пен постійно підкреслює, що засуджує вторгнення Володимира Путіна в Україну. Водночас вона каже, що санкційний тиск на Росію шкодить насамперед Франції та Європейському Союзу.

Вона виступає проти енергетичних санкцій щодо Росії: запровадження нафтового й газового ембарго, і заявляє, що не підтримає їх у разі обрання. Також абсолютно не погоджується на надання Україні зброї,

– зауважив політолог.

Як пояснив Соколов, у випадку обрання Ле Пен – її позиція стосовно України небезпечна тим, що може розвалити єдиний європейський санкційний фронт проти Росії. Тоді стане надзвичайно складно запроваджувати нові санкції проти Кремля та втримувати ті, які вже діють.

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Крім того, постраждають євроатлантичні відносини. Тобто вплив Вашингтона та НАТО на Францію суттєво зменшиться.

"Вона може говорити одне, але її дії свідчитимуть про інше. Буде такий собі "підхід Орбана" – якісь санкції він дозволяє, але глобально опонує європейському фронту", – підсумував Соколов.

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