Політикиня переконана, що Путін не піде на таку помилку. Крім того, вона каже нібито Україна належить до сфери впливу Росії.
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За її словами, напруга створюється, коли цю сферу впливу буцімто намагаються порушити.
Я не думаю, що Путін піде на таку помилку. Але я також вважаю, що в цій справі, ЄС відіграв роль пожежника-піромана,
– сказала чиновниця.
Про вступ України до НАТО
Марін Ле Пен запитали, чи має право Україна на вступ до НАТО. Француженка відповіла, що для початку з Альянсу слід "випровадити" Туреччину. Також вона не думає, що в нинішньому стані НАТО може прийняти будь-яку нову державу.
Хто така Марін Ле Пен
- Це одіозна французька політична діячка, ексдепутатка Європарламенту та кандидатка у президенти Франції. У другому турі виборів у 2017 році програла чинному президенту Еммануелю Макрону.
- Через ультраправі політичні переконання Марін Ле Пен називають "любителькою Путіна". Політикиня від імені своєї партії у 2018 році висловлювала підтримку Путіну щодо його участі у президентських виборах.
- До речі, політикиню підозрювали у розкраданні грошей європейських фондів.
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