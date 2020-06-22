На просторах бывшего Советского Союза 22 июня отмечают годовщину начала так называемой "Великой Отечественной войны" – периода во Второй мировой войне, когда Германия и СССР начали боевые действия между собой. Война в то время продолжалась уже 2 года. Впрочем премьер-министр Денис Шмыгаль убежден, что в этот день началась Вторая мировая.

Довольно неоднозначное сообщение о начале самой кровавой в истории войны Денис Шмыгаль оставил в своем фейсбуке.

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В этот день Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом. Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами, в результате чего погибли почти 10 миллионов украинцев,

– написал премьер.

Такое выкручивание истории изрядно возмутило пользователей соцсетей. Они в комментариях напомнили премьер-министру, что война по состоянию на 22 июня 1941 года длилась уже два года и успела задеть большинство украинских семей.

После целого ряда негативных комментариев Денис Шмыгаль же поправил свой пост. Он дописал, что, например, украинский Львов впервые бомбили еще в сентябре 1939 года.

"Хотя война и началась в сентябре 1939 года, именно в июне 1941-го она стала трагедией для всех украинцев на всей территории Украины", – пояснил Шмыгаль.

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Что интересно, сам премьер-министр родом из Львова. Именно этот областной центр на Западе нашей страны одним из первых пострадал во время Второй мировой войны.

Когда на самом деле началась Вторая мировая и для чего две даты