Сталин бы поддержал: премьер Шмыгаль опозорился с датой начала Второй мировой
На просторах бывшего Советского Союза 22 июня отмечают годовщину начала так называемой "Великой Отечественной войны" – периода во Второй мировой войне, когда Германия и СССР начали боевые действия между собой. Война в то время продолжалась уже 2 года. Впрочем премьер-министр Денис Шмыгаль убежден, что в этот день началась Вторая мировая.
Довольно неоднозначное сообщение о начале самой кровавой в истории войны Денис Шмыгаль оставил в своем фейсбуке.
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В этот день Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом. Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами, в результате чего погибли почти 10 миллионов украинцев,
– написал премьер.
Такое выкручивание истории изрядно возмутило пользователей соцсетей. Они в комментариях напомнили премьер-министру, что война по состоянию на 22 июня 1941 года длилась уже два года и успела задеть большинство украинских семей.
После целого ряда негативных комментариев Денис Шмыгаль же поправил свой пост. Он дописал, что, например, украинский Львов впервые бомбили еще в сентябре 1939 года.
"Хотя война и началась в сентябре 1939 года, именно в июне 1941-го она стала трагедией для всех украинцев на всей территории Украины", – пояснил Шмыгаль.
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Что интересно, сам премьер-министр родом из Львова. Именно этот областной центр на Западе нашей страны одним из первых пострадал во время Второй мировой войны.
Когда на самом деле началась Вторая мировая и для чего две даты
- Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. Ее начало произошло после подписания договора о ненападении между Германией и СССР.
- В первые дни войны Германия напала на Польшу с востока, а СССР с Запада. Кроме того, Советский Союз начал оккупацию Финляндии. Часть Западной Украины была под властью Польши, и подверглась оккупации еще в сентябре 1939 года.
- Зато 22 июня 1941 года – это день, когда Германия напала на СССР. В Советском Союзе, а затем и в России именно эту дату называют "началом" войны. Все для того, чтобы смыть с себя ответственность за предыдущие 2 года войны, когда СССР и Германия действовали в сговоре. Поэтому это не более, чем элемент пропаганды.