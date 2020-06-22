На просторах колишнього Радянського Союзу 22 червня відзначають річницю початку так званої "великої вітчизняної війни" – періоду в Другій світовій війні, коли Німеччина й СРСР почали бойові дії між собою. Війна на той час тривала вже 2 роки. Втім прем'єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що у цей день розпочалася Друга світова.

Доволі неоднозначне повідомлення про початок найкривавішої в історії війни Денис Шмигаль залишив у своєму фейсбуці.

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Цього дня Друга світова війна увірвалася до кожної української оселі. Нашу рідну землю перетворили на поле бою між двома тоталітарними режимами, внаслідок чого загинули майже 10 мільйонів українців,

– написав прем'єр.

Таке викручування історії неабияк обурило користувачів соцмереж. Вони в коментарях нагадали прем'єр-міністру, що війна станом на 22 червня 1941 тривала вже два роки й встигла зачепити більшість українських сімей.

Після цілої низки негативних коментарів Денис Шмигаль таки поправив свій пост. Він дописав, що, наприклад, український Львів вперше бомбардували ще у вересні 1939 року.

"Хоча війна і почалася у вересні 1939 року, саме у червні 1941-го вона стала трагедією для всіх українців на всій території України", – пояснив Шмигаль.

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Що цікаво, сам прем'єр-міністр родом зі Львова. Саме цей обласний центр на Заході нашої країни одним з перших постраждав під час Другої світової війни.

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