Сталін би підтримав: прем'єр Шмигаль зганьбився з датою початку Другої світової
На просторах колишнього Радянського Союзу 22 червня відзначають річницю початку так званої "великої вітчизняної війни" – періоду в Другій світовій війні, коли Німеччина й СРСР почали бойові дії між собою. Війна на той час тривала вже 2 роки. Втім прем'єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що у цей день розпочалася Друга світова.
Доволі неоднозначне повідомлення про початок найкривавішої в історії війни Денис Шмигаль залишив у своєму фейсбуці.
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Цього дня Друга світова війна увірвалася до кожної української оселі. Нашу рідну землю перетворили на поле бою між двома тоталітарними режимами, внаслідок чого загинули майже 10 мільйонів українців,
– написав прем'єр.
Таке викручування історії неабияк обурило користувачів соцмереж. Вони в коментарях нагадали прем'єр-міністру, що війна станом на 22 червня 1941 тривала вже два роки й встигла зачепити більшість українських сімей.
Після цілої низки негативних коментарів Денис Шмигаль таки поправив свій пост. Він дописав, що, наприклад, український Львів вперше бомбардували ще у вересні 1939 року.
"Хоча війна і почалася у вересні 1939 року, саме у червні 1941-го вона стала трагедією для всіх українців на всій території України", – пояснив Шмигаль.
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Що цікаво, сам прем'єр-міністр родом зі Львова. Саме цей обласний центр на Заході нашої країни одним з перших постраждав під час Другої світової війни.
Коли насправді почалася Друга світова й для чого дві дати
- Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року. Її початок відбувся після підписання договору про ненапад між Німеччиною і СРСР.
- У перші дні війни Німеччина напала на Польщу зі Сходу, а СРСР з Заходу. Крім того, Радянський Союз почав окупацію Фінляндії. Частина Західної України була під владою Польщі, тож піддалася окупації ще у вересні 1939 року.
- Натомість 22 червня 1941 року – це день, коли Німеччина напала на СРСР. У Радянському Союзі, а потім і в Росії саме цю дату називають "початком" війни. Усе для того, аби змити з себе відповідальність за попередні 2 роки війни, коли СРСР і Німеччина діяли у змові. Тож це не більше, ніж елемент пропаганди.