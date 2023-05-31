"Стальная мечта": украинские металлурги предложили концепцию восстановления Украины

По данным областных военных администраций, которые приводит Мининфраструктуры, с 24 февраля 2022 года в Украине было разрушено или повреждено почти 18,5 тысячи многоэтажек, более 142 тысяч частных усадеб, а также медицинские и образовательные учреждения, предприятия, объекты инфраструктуры.

Учитывая объемы разрушений, Украина уже сейчас готовится к послевоенному восстановлению. Среди тех, кто проявил готовность поучаствовать в отстройке – украинские металлурги. В частности, собственную концепцию, которая называется "Стальная мечта", недавно презентовала Группа Метинвест.

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"Стальная мечта": что известно о концепции

"Стальная мечта" содержит набор готовых решений для строительства из стали жилья и социальной инфраструктуры, которые можно адаптировать под нужды конкретных общин. Сама идея сформировать видение будущего восстановления возникла еще в первые месяцы полномасштабного вторжения, рассказала Татьяна Скрипка, руководитель проектного офиса строительного сектора "Метинвест-СМЦ", а уже в конце марта 2022 года компания начала изучать мировой опыт восстановления городов и проводить аудит.

В мае прошлого года им удалось выйти с инициативой о разработке универсальной концепции, включающей решения для жилищного и социального сектора, инфраструктуры.



Проект включает как дома, так и социальную инфраструктуру / Фото Метинвест

Предложение получило поддержку руководства группы Метинвест, что дало старт дальнейшей детальной разработке с привлечением лучших специалистов.

О реализации и масштабировании концепции

Специалисты "Метинвест-СМЦ" разработали проекты 13 типов зданий из стали. Каждый из них выполнен в нескольких вариантах, учитывающих разные условия и обстоятельства:

жилая застройка (дома на 1 – 8 этажей, общежитие, гостиница);

социальная инфраструктура (школа, детсад, амбулатория);

инфраструктурные объекты (паркинг, спорткомплекс и подземное укрытие).

Каждый тип здания представлен несколькими разными вариантами, в общей сложности предполагается более 200 готовых проектов на основе трех предварительно изготовленных стальных элементов (prefab-решений) – каркаса, модуля и платформы.

Одно из преимуществ представленных решений – быстрота строительства. Например, восьмиэтажку можно возвести всего за девять месяцев, детский сад – вдвое быстрее обычного.

Среди приоритетов в процессе восстановления страны, отмечает Татьяна Скрипка, окажется и обеспечение безопасности населения, адаптация к будущим угрозам. Именно поэтому проводилась основательная работа над созданием концепции качественного укрытия. Предлагаемый проект подземного тайника базируется на платформе, укрытие предназначено для длительного пребывания и предусматривает максимальную защиту.



В общей сложности предполагается более 200 готовых проектов / Фото Метинвест

К работе привлекли отечественных архитекторов, проектировщиков, дизайнеров. Ставку сделали на украинских специалистов, понимающих местные условия и культуру, что позволяет создавать адаптированные решения. На этапе разработки концепции также проводились активные консультации с украинскими заводами металлоконструкций (в настоящее время в проекте готовы участвовать 15 предприятий, производящих эту продукцию) и производителями стройматериалов.

Роль металлургической отрасли в послевоенном восстановлении Украины

Сейчас "Стальную Мечту" презентуют общинам пострадавших регионов, на которые, собственно, и направлен проект. Местные власти уже могут предложить готовые концепции со всеми необходимыми техническими решениями, графиками, сметами и визуализациями. Получив стартовый пакет документов, общины смогут начать сотрудничество с государством, международными фондами и потенциальными инвесторами, привлечением финансирования и реализацией восстановления.



"Стальную мечту" презентовали на архитектурно-строительном бизнес-форуме / Фото Метинвест

"Стальную мечту" также презентовали на архитектурно-строительном бизнес-форуме, который состоялся в мае 2023-го и был посвящен теме восстановления Украины. Команда проекта смогла получить положительный фидбэк от участников мероприятия, среди которых были бизнес-лидеры, девелоперы, застройщики и политики.

"Стальная мечта" продемонстрировала соответствие потребностям времени и дала понимание, как решить актуальные проблемы пострадавших территорий. Это подтверждает, что продукт нужен. Поэтому мы продолжаем двигаться вперед и сотрудничать с заинтересованными сторонами, фондами и инвесторами,

– резюмирует Татьяна Скрипка.