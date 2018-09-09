"Стальной кулак" Украины крепчает": День танковых войск отмечали на фронте

9 сентября Украина празднует День танковых войск. Отмечают этот праздник и на фронте. Наградить танкистов на Донбасс прибыл лично министр обороны.

В Украине – боеспособные танковые войска, модернизированы и готовы к бою. Такие реалии казались фантастикой в 2014 году.

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Об изменениях говорит не только статистика минобороны, но и сами танкисты.

"Стальной кулак" Украины крепчает. Растет уровень подготовки танкистов и профессионализм,

– утверждает военнослужащий ВСУ Роман.

Слова бойца подтверждает министр обороны Степан Полторак.

Министр обороны награждает украинских танкистов на Донбассе

Мол, работа над усилением танковых войск в Украине ведется 24 часа в сутки и семь дней в неделю.

От того добровольца, который пришел не одет, не вооружен, но с желанием защищать Украину в 2014 году – до действительно настоящих профессионалов, которые способны выполнить любое задание,

– объяснил путь развития танковых войск Украины Андрей Кривошапко.

Андрей – командир танкового батальона и на фронте с 2015 года.

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Сейчас танковый потенциал такой, что кроме имеющихся танковых подразделений в каждой бригаде минобороны позволяют себе даже образовывать определенный резерв, который может в любой момент отправиться на помощь передовым соединением.