В Украине отмечают День танкиста: военных поздравили впечатляющим видео

Украинский танкистов, которые 9 сентября отмечают профессиональный праздник, в сети поздравили ярким видео. На кадрах ролика – военные учения, во время которых танкисты форсируют реку и показывают, на что способна их техника

Соответствующее видео с приветствием разместили на Facebook-странице учебного центра "Десна".

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Илистое дно реки, тяжеленная переправа, "эвакуация" экипажа танка и самой брони. Каждый из этих элементов очень сложный, но с легкостью выполняется нашими военнослужащими. Гудят траки, из стволов танков вырывается пламя выстрелов, брызги воды разлетаются из-под "гусянки",

– говорится в заметке к ролику.

В соцсети пишут, что такое зрелище вызывает чувство гордости и уважения к тем, кто сидит за рычагами и руководит каждым движением брони, выполняет команду "Выстрел!".



"Сегодня те, кто обуздал многотонные бронемашины, отмечают профессиональный праздник. А мы хотим, чтобы вся Украина увидела, какие они, когда надо встать на защиту своей страны. С праздником, танкисты!" – отмечают в учебном центре.



Смотрите впечатляющее видео с мощными танками: