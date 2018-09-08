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Сколько будут получать военнослужащие после повышения зарплат

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Сколько будут получать военнослужащие после повышения зарплат: Порошенко назвал цифры
Сколько будут получать военнослужащие после повышения зарплат: Порошенко назвал цифры / Фото из свободных сетей

После реализации решения Совета национальной безопасности и обороны денежное довольствие военнослужащих в зоне боевых действий существенно увеличится.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в Виннице, сообщает УНН.

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Сколько снайпер будет получать сейчас – после реализации позавчерашнего решения Совета нацбезопасности и обороны на фронте? 20 тысяч гривен. 10, как солдат, и 10 доплаты за участие в Операции объединенных сил, – сказал Порошенко.

Он также заверил, что средняя заработная плата в Украине превысит 10 тысяч гривен.

"Мы опережающими темпами будем обеспечивать рост зарплат. В среднем по стране это будет более 10 тысяч", – отметил Порошенко.

По его словам, доля заработной платы в валовом продукте должна увеличивалась благодаря росту эффективности труда.

И если люди будут получать дома, и сегодня это уже реально, 400-500-600 евро, зачем им уезжать?
– добавил Порошенко.

Напомним, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в четверг, 6 сентября, Петр Порошенко выступил за повышение денежного обеспечения для украинских военнослужащих минимум на 30%.

Теги: Новости Украины Новости политики Деньги СНБО Петр Порошенко Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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