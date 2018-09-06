Порошенко требует, чтобы украинским контрактникам платили больше

Президент Украины Петр Порошенко выступает за повышение денежного обеспечения для украинских военнослужащих минимум на 30%.

Об этом он заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в четверг в Киеве.

Читайте также: Права мужчин и женщин в ВСУ стали равными: Рада приняла соответствующий закон

Не только патриотизм должен держать в контрактной армии украинского военного, но и надлежащее денежное обеспечение. Поэтому я требую от правительства предусмотреть в бюджете на 2019 год повышение денежного обеспечения военнослужащих на 30%,

– отметил Порошенко.

Не лише патріотизм має тримати в контрактній армії українського військового, але і належне грошове забезпечення. Тому я вимагаю від Уряду передбачити у бюджеті на 2019 рік підвищення грошового забезпечення військовослужбовців на 30%. — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 вересня 2018 р.

Он также выразил надежду, что макроэкономические показатели Украины позволят обеспечить финансирование сектора национальной безопасности и обороны.

"Главное – во-первых, обеспечение оружием Вооруженных сил Украины. Все, что мы видели на военном параде, в том числе и в качестве опытных образцов, должно немедленно поступить войскам, иначе это все показуха", – признал Порошенко.

6 сентября во время пленарного заседания депутаты Верховной Рады приняли за основу законопроект об изменении официального приветствия в Вооруженных силах Украины на "Слава Украине" – "Героям слава".