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Порошенко требует, чтобы украинским контрактникам платили больше

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Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие / 24 Канал

Президент Украины Петр Порошенко выступает за повышение денежного обеспечения для украинских военнослужащих минимум на 30%.

Об этом он заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в четверг в Киеве.

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Не только патриотизм должен держать в контрактной армии украинского военного, но и надлежащее денежное обеспечение. Поэтому я требую от правительства предусмотреть в бюджете на 2019 год повышение денежного обеспечения военнослужащих на 30%,
– отметил Порошенко.

Он также выразил надежду, что макроэкономические показатели Украины позволят обеспечить финансирование сектора национальной безопасности и обороны.

"Главное – во-первых, обеспечение оружием Вооруженных сил Украины. Все, что мы видели на военном параде, в том числе и в качестве опытных образцов, должно немедленно поступить войскам, иначе это все показуха", – признал Порошенко.

6 сентября во время пленарного заседания депутаты Верховной Рады приняли за основу законопроект об изменении официального приветствия в Вооруженных силах Украины на "Слава Украине" – "Героям слава".

Теги: Новости Украины Новости политики Деньги СНБО Петр Порошенко Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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