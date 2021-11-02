Стало известно, когда Рада рассмотрит кадровые изменения в правительстве
2 ноября 2021 , 19:53Читати новину українською
Источник:телеграм Тараса Мельничука
На внеочередном заседании 3 ноября Верховная Рада начнет процесс кадровых изменений в Кабинете министров Украины. Народные депутаты будут рассматривать вопрос отставки сразу 5 министров.
Назначение новых министров состоится вероятно на следующем заседании парламента. Заседание Верховной Рады 3 ноября будет касаться только увольнений.
Интересно Таран подал в Раду заявление об отставке
Кого могут уволить нардепы
Все министры, вопрос об увольнении которых будут выносить на голосование, накануне написали соответствующие заявления. В частности, нардепы могут отправить в отставку:
- Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
- Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики;
- Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра – министра реинтеграции временно оккупированных территорий;
- Олега Урусского с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Андрея Тарана с должности министра обороны.
Кто может заменить уволенных министров
- Новым министром обороны может стать Алексей Резников. Зато его на должности заменит нардеп Ирина Верещук.
- Министром защиты окружающей среды может стать заместитель Абрамовского Руслан Стрелец.
- Министром экономики может стать Юлия Свириденко.
- Олега Урусского в должности заменит председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин.