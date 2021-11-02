Стало известно, когда Рада рассмотрит кадровые изменения в правительстве

На внеочередном заседании 3 ноября Верховная Рада начнет процесс кадровых изменений в Кабинете министров Украины. Народные депутаты будут рассматривать вопрос отставки сразу 5 министров.

Назначение новых министров состоится вероятно на следующем заседании парламента. Заседание Верховной Рады 3 ноября будет касаться только увольнений.

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Кого могут уволить нардепы

Все министры, вопрос об увольнении которых будут выносить на голосование, накануне написали соответствующие заявления. В частности, нардепы могут отправить в отставку:

Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики;

Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра – министра реинтеграции временно оккупированных территорий;

Олега Урусского с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

Андрея Тарана с должности министра обороны.

Кто может заменить уволенных министров