Стало известно, когда Рада рассмотрит кадровые изменения в правительстве

2 ноября 2021 , 19:53
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Источник:

телеграм Тараса Мельничука

На внеочередном заседании 3 ноября Верховная Рада начнет процесс кадровых изменений в Кабинете министров Украины. Народные депутаты будут рассматривать вопрос отставки сразу 5 министров.

Назначение новых министров состоится вероятно на следующем заседании парламента. Заседание Верховной Рады 3 ноября будет касаться только увольнений.

Интересно Таран подал в Раду заявление об отставке

Кого могут уволить нардепы

Все министры, вопрос об увольнении которых будут выносить на голосование, накануне написали соответствующие заявления. В частности, нардепы могут отправить в отставку:

  • Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
  • Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики;
  • Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра – министра реинтеграции временно оккупированных территорий;
  • Олега Урусского с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
  • Андрея Тарана с должности министра обороны.

Кто может заменить уволенных министров

  • Новым министром обороны может стать Алексей Резников. Зато его на должности заменит нардеп Ирина Верещук.
  • Министром защиты окружающей среды может стать заместитель Абрамовского Руслан Стрелец.
  • Министром экономики может стать Юлия Свириденко.
  • Олега Урусского в должности заменит председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин.
Автор: Іван Магуряк