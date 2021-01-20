Инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена состоится 20 января. В этот день график его предшественника Дональда Трампа - практически пуст. Только известно, что Трамп покинет Белый дом утром.

Трампы покинут Белый дом утром

Дональд Трамп с женой Меланией уедут из Белого в 8:00 (15:00 по киевскому времени). Такую информацию обнародовало CNN.

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Пока неизвестно, состоится ли церемония проводов на военной базе Эндрюс. Трампы покинут администрацию на борту вертолета Marine one. Вероятно, что впоследствии политик отправится в Палм-Бич, Флорида

Уже через 4 часа после того, как 45-й президент уедет из Белого дома, стартует церемония инаугурации Джозефа Байдена.

Трамп накануне выступил с прощальным обращением

Отметим, что накануне инаугурации Дональд Трамп выступил с прощальным обращением к нации. Президент перечислил свои достижения, а также поблагодарил родных и команду за помощь. Также глава Белого дома пожелал успеха следующей администрации и сказал, что будет молиться за нее.

Обратите внимание! Ранее Трамп сообщил, что не придет на инаугурацию Байдена. Такой шаг республиканца одобрил будущий 46-й президент США Байден.