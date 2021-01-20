Інавгурація 46-го президента США Джозефа Байдена відбудеться 20 січня. У цей день графік його попередника Дональда Трампа – практично порожній. Лише відомо, що Трамп покине Білий дім вранці.

Трампи покинуть Білий дім вранці

Дональд Трамп з дружиною Меланією виїдуть з Білого о 8:00 (15:00 за київським часом). Таку інформацію оприлюднило CNN.

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Наразі невідомо, чи відбудеться церемонія проводів на військовій базі Ендрюс. Трампи покинуть адміністрацію на борту гелікоптера Marine one.Ймовірно, що згодом політик вирушить до Палм-Біч, Флорида

Вже через 4 години після того, як 45-ий президент виїде з Білого дому, стартує церемонія інавгурації Джозефа Байдена.

Трамп напередодні виступив з прощальним зверненням

Зазначимо, що напередодні інавгурації Дональд Трамп виступив з прощальним зверненням до нації. Президент перерахував свої здобутки, а також подякував рідним та команді за допомогу. Також глава Білого дому побажав успіху наступній адміністрації і сказав, що молитиметься за неї.

Зверніть увагу! Раніше Трамп повідомив, що не прийде на інавгурацію Байдена. Такий крок республіканця схвалив майбутній 46-ий президент США Байден.