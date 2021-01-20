Трамп міг розмовляти з Путіним у день штурму Капітолію
Колишня суперниця Дональда Трампа на президентських виборах Гіларі Клінтон закликала Конгрес детально розібрати події у Вашингтоні 6 січня. А особливо – чи не спілкувався часом того дня глава Білого дому з Володимиром Путіним. А зробити це треба, аби у США "маріонетка ніколи більше не стала президентом".
Клінтон закликає перевірити, чи була розмова у Трампа й Путіна 6 січня
Гілларі Клінтон 19 січня заявила, що варто було б перевірити, чи розмовляв Дональд Трамп із Володимиром Путіним 6 січня – у день штурму Капітолію. Про це розповіли у The Hill.
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Сподіваюся, час покаже, хто стояв за цим усім і смикав за нитки. Я б хотіла побачити записи телефонних дзвінків у той день, і перевірити, чи говорив Трамп із Путіним у день штурму Капітолію,
– сказала Клінтон.
І додала, що запропонувала створити комісію у Конгресі, яка б детально вивчила день 6 січня – за процедурою, схожою до тієї, яку застосували після терактів 11 вересня 2001.
- Клінтон вважає, що учасники протестів у Вашингтоні "зробили подарунок Путіну, який за допомоги своїх маріонеток хоче посіяти сумніви в демократії в США й по всьому світу".
"Ми залатаємо діри в нашій безпеці, а маріонетка ніколи більше не стане президентом", – підсумувала Гіларі Клінтон.
Хто така Гіларі Клінтон?Гіларі Клінтон – перша леді США у 1993 – 2001 (як дружина президента Біла Клінтона), держсекретар за президента Барака Обами у 2009 – 2013, та кандидатка в президенти 2016 року від Демократичної партії (програла вибори Дональду Трампу).
Що відбувалося у США 6 січня
- 6 січня 2021 року Конгрес мав затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах, і таки зробив це, але на тлі масштабних протестів прихильників іншого кандидата – Дональда Трампа (той так і не визнав свою поразку).
- Правоохоронці у підсумку очистили Капітолій від протестувальників, але під час тих подій померли 5 людей. Десятки протестувальників згодом затримали.
- Після цього Дональд Трамп підтвердив, що передасть владу наступнику мирно. Та попри це 13 січня Палата представників оголосила президентові імпічмент (Сенат це питання ще не розглядав).
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