Колишня суперниця Дональда Трампа на президентських виборах Гіларі Клінтон закликала Конгрес детально розібрати події у Вашингтоні 6 січня. А особливо – чи не спілкувався часом того дня глава Білого дому з Володимиром Путіним. А зробити це треба, аби у США "маріонетка ніколи більше не стала президентом".

Клінтон закликає перевірити, чи була розмова у Трампа й Путіна 6 січня

Гілларі Клінтон 19 січня заявила, що варто було б перевірити, чи розмовляв Дональд Трамп із Володимиром Путіним 6 січня – у день штурму Капітолію. Про це розповіли у The Hill.

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Сподіваюся, час покаже, хто стояв за цим усім і смикав за нитки. Я б хотіла побачити записи телефонних дзвінків у той день, і перевірити, чи говорив Трамп із Путіним у день штурму Капітолію,

– сказала Клінтон.

І додала, що запропонувала створити комісію у Конгресі, яка б детально вивчила день 6 січня – за процедурою, схожою до тієї, яку застосували після терактів 11 вересня 2001.

Клінтон вважає, що учасники протестів у Вашингтоні "зробили подарунок Путіну, який за допомоги своїх маріонеток хоче посіяти сумніви в демократії в США й по всьому світу".

"Ми залатаємо діри в нашій безпеці, а маріонетка ніколи більше не стане президентом", – підсумувала Гіларі Клінтон.

Хто така Гіларі Клінтон? Гіларі Клінтон – перша леді США у 1993 – 2001 (як дружина президента Біла Клінтона), держсекретар за президента Барака Обами у 2009 – 2013, та кандидатка в президенти 2016 року від Демократичної партії (програла вибори Дональду Трампу).

6 січня 2021 року Конгрес мав затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах, і таки зробив це, але на тлі масштабних протестів прихильників іншого кандидата – Дональда Трампа (той так і не визнав свою поразку).

Правоохоронці у підсумку очистили Капітолій від протестувальників, але під час тих подій померли 5 людей. Десятки протестувальників згодом затримали.

Після цього Дональд Трамп підтвердив, що передасть владу наступнику мирно. Та попри це 13 січня Палата представників оголосила президентові імпічмент (Сенат це питання ще не розглядав).

Цікаво, що Трамп став єдиним в історії президентом США, якого імпічментували двічі. Першого разу процедуру запустили після скандальної розмови Трампа зі Зеленським, але тоді Сенат главу Білого дому повністю виправдав.