Трамп мог разговаривать с Путиным в день штурма Капитолия
Бывшая соперница Дональда Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон призвала Конгресс подробно разобрать события в Вашингтоне 6 января. А особенно – не общался ли в тот день глава Белого дома с Владимиром Путиным. А сделать это нужно, чтобы в США "марионетка никогда больше не стала президентом".
Клинтон призывает проверить, был ли разговор у Трампа и Путина 6 января
Хиллари Клинтон 19 января заявила, что стоило бы проверить, разговаривал ли Дональд Трамп с Владимиром Путиным 6 января – в день штурма Капитолия. Об этом рассказали в The Hill.
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Надеюсь, время покажет, кто стоял за всем этим и дергал за нитки. Я бы хотела увидеть записи телефонных звонков в тот день, и проверить, говорил Трамп ли с Путиным в день штурма Капитолия,
– сказала Клинтон.
И добавила, что предложила создать комиссию в Конгрессе, которая бы детально изучила день 6 января – по процедуре, схожей с той, которую применили после терактов 11 сентября 2001.
- Клинтон считает, что участники протестов в Вашингтоне "сделали подарок Путину, который с помощью своих марионеток хочет посеять сомнения в демократии в США и по всему миру".
"Мы залатаем дыры в нашей безопасности, а марионетка никогда больше не станет президентом", – подытожила Хиллари Клинтон.
Кто такая Хиллари Клинтон?Хиллари Клинтон – первая леди США в 1993 – 2001 (как супруга президента Билла Клинтона), госсекретарь при президенте Бараке Обаме в 2009 – 2013, и кандидат в президенты 2016 от Демократической партии (проиграла выборы Дональду Трампу).
Что происходило в США 6 января
- 6 января 2021 Конгресс должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах, и все-таки сделал это, но на фоне масштабных протестов сторонников другого кандидата – Дональда Трампа (тот так и не признал свое поражение).
- Правоохранители в итоге очистили Капитолий от протестующих, но во время тех событий умерли 5 человек. Десятки протестующих впоследствии задержали.
- После этого Дональд Трамп подтвердил, что передаст власть преемнику мирно. Но несмотря на это 13 января Палата представителей объявила президенту импичмент (Сенат этот вопрос еще не рассматривал).
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