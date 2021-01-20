Бывшая соперница Дональда Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон призвала Конгресс подробно разобрать события в Вашингтоне 6 января. А особенно – не общался ли в тот день глава Белого дома с Владимиром Путиным. А сделать это нужно, чтобы в США "марионетка никогда больше не стала президентом".

Клинтон призывает проверить, был ли разговор у Трампа и Путина 6 января

Хиллари Клинтон 19 января заявила, что стоило бы проверить, разговаривал ли Дональд Трамп с Владимиром Путиным 6 января – в день штурма Капитолия. Об этом рассказали в The Hill.

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Надеюсь, время покажет, кто стоял за всем этим и дергал за нитки. Я бы хотела увидеть записи телефонных звонков в тот день, и проверить, говорил Трамп ли с Путиным в день штурма Капитолия,

– сказала Клинтон.

И добавила, что предложила создать комиссию в Конгрессе, которая бы детально изучила день 6 января – по процедуре, схожей с той, которую применили после терактов 11 сентября 2001.

Клинтон считает, что участники протестов в Вашингтоне "сделали подарок Путину, который с помощью своих марионеток хочет посеять сомнения в демократии в США и по всему миру".

"Мы залатаем дыры в нашей безопасности, а марионетка никогда больше не станет президентом", – подытожила Хиллари Клинтон.

Кто такая Хиллари Клинтон? Хиллари Клинтон – первая леди США в 1993 – 2001 (как супруга президента Билла Клинтона), госсекретарь при президенте Бараке Обаме в 2009 – 2013, и кандидат в президенты 2016 от Демократической партии (проиграла выборы Дональду Трампу).

6 января 2021 Конгресс должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах, и все-таки сделал это, но на фоне масштабных протестов сторонников другого кандидата – Дональда Трампа (тот так и не признал свое поражение).

Правоохранители в итоге очистили Капитолий от протестующих, но во время тех событий умерли 5 человек. Десятки протестующих впоследствии задержали.

После этого Дональд Трамп подтвердил, что передаст власть преемнику мирно. Но несмотря на это 13 января Палата представителей объявила президенту импичмент (Сенат этот вопрос еще не рассматривал).