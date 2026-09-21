Стало известно, когда Зеленский встретится с Трампом

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоится в ближайшее время. Стало известно, что может стать главной темой их переговоров.

Встреча лидеров Украины и США запланирована на вторник, 22 сентября. Эту информацию подтвердили источники 24 Канала в Офисе Президента.

Что известно о встрече?

Встреча президентов может пройти в Нью-Йорке. Там того дня начнется очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Источники уточнили, что среди основных тем разговора будут дипломатия и обсуждаемые деэскалационные шаги. В частности, речь пойдет об энергетике, продовольственном экспорте и защите критической инфраструктуры.

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Также Зеленский и Трамп могут обсудить зимний пакет помощи и противовоздушную оборону.

Источники предполагают, что перед переговорами с Трампом у украинского лидера также будет встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Известно, что Зеленский уже направляется в Соединенные Штаты.

Самолет с Зеленским уже вылетел / Скриншот

Напомним, о запланированных на вторник переговорах лидеров писали западные СМИ после телефонного разговора Зеленского с Трампом. Сам президент Украины анонсировал, что "эта встреча может многое изменить".

Во время недавнего диалога по телефону политики пришли к новым идеям в вопросах защиты жизни людей, а также энергетической и продовольственной безопасности.