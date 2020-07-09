Польская полиция выяснила, что поджег хостел с украинскими работниками в городе Погожице в коммуне Хшанув 42-летний мужчина. Злоумышленник совершил преступление умышленно.

Как сообщил Chrzanow.Naszemiasto, подозреваемого арестовали. Ему избрана мера пресечения в виде 3-месячного предварительного заключения. Мужчине грозит до 10 лет заключения.

Интересно В Польше местные сожгли хостел с украинскими работниками: фото

Мужчину обвиняют в "создании ситуации, угрожающей жизни или здоровью многим лицам или имуществу в крупных размерах".

В полиции рассказали, что 42-летний поляк является одним из арендаторов и он был трудным и конфликтным человеком. Он часто создавал проблемы другим жителям. Как выяснило следствие, злоумышленник устроил пожар преднамеренно. К такому выводу пришли, собрав определенные доказательства.

Пожар тушили десятки пожарных / Фото местных СМИ

Что известно о пожаре

Инцидент произошел в субботу, 4 июля 2020 года. Тогда в здании начался пожар и люди были вынуждены самостоятельно покинуть горящий хостел. Некоторые выпрыгивали из окна, но, к счастью, никто не пострадал.

Пожар тушили более 90 пожарных, они справились с огнем примерно за 2 часа, но полностью ликвидировать смогли только утром следующего дня. Стоит отметить, что в целом большинство жителей этого хостела – украинцы. Жили там и семейные пары с детьми. Здание сгорело почти полностью. Всех людей переселили в другой отель.