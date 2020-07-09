Польська поліція з'ясувала, що підпалив хостел з українськими заробітчанами у місті Погожице в комуні Хшанув 42-річний чоловік. Зловмисник вчинив злочин навмисно.

Як повідомило Chrzanow.Naszemiasto, підозрюваного заарештували. Йому обрали запобіжний захід у вигляді 3-місячного попереднього ув'язнення. Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення.

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Чоловіка звинувачують у "створенні ситуації, яка загрожує життю або здоров'ю багатьом особам або майну у великих розмірах".

У поліції розповіли, що 42-річний поляк є одним з орендарів і він був важкою та конфліктною людиною. Він часто створював проблеми іншим мешканцям. Як з'ясувало слідство, зловмисник влаштував пожежу навмисно. Такого висновку дійшли, зібравши певні докази.



Пожежу гасили десятки пожежників / Фото місцевих ЗМІ

Що відомо про пожежу

Інцидент стався в суботу, 4 липня 2020 року. Тоді у будівлі розпочалась пожежа і люди буле змушені самостійно покинути палаючий хостел. Деякі вистрибували з вікна, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Пожежу гасили понад 90 пожежників, вони впоралися з вогнем приблизно за 2 години, але повністю ліквідувати змогли тільки вранці наступного дня. Варто зазначити, що загалом більшість жителів цього хостелу – українці. Жили там і сімейні пари з дітьми. Будівля згоріла майже повністю. Всіх людей переселили в інший готель.