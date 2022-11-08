До отчуждения "Укрнафту" возглавлял Олег Гез. Однако теперь, по всей видимости, лидера нефтяной отрасли Украины может возглавить Сергей Корецкий. Об этом сообщил источник издания РБК-Украина.
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Что известно о Сергее Корецком
Такое решение должен вынести новоназначенный наблюдательный совет "Укрнафты". Более того, решение о назначении нового председателя правления компании могут принять уже вскоре.
Известно, что до октября 2018 года Сергей Корецкий был генеральным директором WOG. После увольнения из сети АЗС в Украине он занимался собственным бизнесом.
"Укрнафту" передали Министерству обороны
6 ноября национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о передаче государству акций ряда компаний. Как пояснил Денис Шмигаль, компании передали в управление именно Минобороны, ведь они производят продукцию, которая критически важна для обороноспособности Украины и стабилизации ситуации в энергосистеме. Они будут работать 24 на 7 для нужд обороны государства. Речь идет о:
- ПАО "Укрнафта",
- ПАО "Укртатнефть",
- АО "Мотор Сич",
- ЧАО "АвтоКрАЗ",
- ЧАО "Запорожтрансформатор".
Как пояснил министр обороны Алексей Резников, Украина будет руководить этими компаниями в интересах ВСУ, ведь украинскую армию нужно обеспечивать должным образом и использовать для этого все возможности.
В интересах Вооруженных сил Украины и всего сектора безопасности и обороны осуществлять управление всеми активами 5 указанных предприятий будет Министерство обороны. Это делается для того, чтобы обеспечить неотложные потребности ВСУ и всего сектора обороны,
– сказал он.
Национализация "Укрнафты": дополнительная информация
- "Укрнефть" и компании, которые передали в управление государства, были связаны с деятельностью Игоря Коломойского, Константина Жеваго, российского бизнесмена Константина Григоришина и Вячеслава Богуслаева.
- После отчуждения акции предателей Украины, в компаниях перейдут в собственность государства. Однако после завершения действия военного положения эти активы могут быть возвращены собственникам или будет возмещена их стоимость.
- Национализацию предприятий объяснил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что такое отчуждение вполне законно и необходимо в условиях полномасштабной войны. В частности, потому, что все усилия сейчас должны быть направлены для защиты страны и поддержки ВСУ.
- Несмотря на необходимость передачи этих активов Украине инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что такое отчуждение – это некий военный коммунизм, что очень плохо с точки зрения бизнес-климата в будущем.
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