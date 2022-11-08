До отчуждения "Укрнафту" возглавлял Олег Гез. Однако теперь, по всей видимости, лидера нефтяной отрасли Украины может возглавить Сергей Корецкий. Об этом сообщил источник издания РБК-Украина.

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Что известно о Сергее Корецком

Такое решение должен вынести новоназначенный наблюдательный совет "Укрнафты". Более того, решение о назначении нового председателя правления компании могут принять уже вскоре.

Известно, что до октября 2018 года Сергей Корецкий был генеральным директором WOG. После увольнения из сети АЗС в Украине он занимался собственным бизнесом.

"Укрнафту" передали Министерству обороны

6 ноября национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о передаче государству акций ряда компаний. Как пояснил Денис Шмигаль, компании передали в управление именно Минобороны, ведь они производят продукцию, которая критически важна для обороноспособности Украины и стабилизации ситуации в энергосистеме. Они будут работать 24 на 7 для нужд обороны государства. Речь идет о:

ПАО "Укрнафта",

ПАО "Укртатнефть",

АО "Мотор Сич",

ЧАО "АвтоКрАЗ",

ЧАО "Запорожтрансформатор".

Как пояснил министр обороны Алексей Резников, Украина будет руководить этими компаниями в интересах ВСУ, ведь украинскую армию нужно обеспечивать должным образом и использовать для этого все возможности.

В интересах Вооруженных сил Украины и всего сектора безопасности и обороны осуществлять управление всеми активами 5 указанных предприятий будет Министерство обороны. Это делается для того, чтобы обеспечить неотложные потребности ВСУ и всего сектора обороны,

– сказал он.

Национализация "Укрнафты": дополнительная информация

"Укрнефть" и компании, которые передали в управление государства, были связаны с деятельностью Игоря Коломойского, Константина Жеваго, российского бизнесмена Константина Григоришина и Вячеслава Богуслаева.

После отчуждения акции предателей Украины, в компаниях перейдут в собственность государства. Однако после завершения действия военного положения эти активы могут быть возвращены собственникам или будет возмещена их стоимость.

Национализацию предприятий объяснил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что такое отчуждение вполне законно и необходимо в условиях полномасштабной войны. В частности, потому, что все усилия сейчас должны быть направлены для защиты страны и поддержки ВСУ.

Несмотря на необходимость передачи этих активов Украине инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что такое отчуждение – это некий военный коммунизм, что очень плохо с точки зрения бизнес-климата в будущем.

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