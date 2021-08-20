В сети сообщили, что у Байвидович якобы были проблемы с сердцем. В свое время Ольга работала в издании "Обозреватель".
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Отдыхала у моря вместе с дочерью
По словам дочери Ольги Александры, на отдыхе журналистке стало плохо. Предварительно, она умерла от сердечного приступа. По информации знакомых, когда женщине в Бердянске стало плохо, она долго ждала приезда скорой помощи.
В сети Ольга делилась фотографиями с отдыха в Бердянске / Фото с Facebook-страницы Ольга Байвидович
Кроме дочери, у женщины также осталась летняя мама. Сейчас решается вопрос о перевозке тела в Киев.
Иногда женщина жаловалась на сердце
В комментариях к сообщению о трагической гибели Ольги в Facebook-сообществе I love GPK знакомые рассказали, что иногда она жаловалась на сердце.
Также в сети сообщили, что e Байвидович якобы была хроническая сердечная аритмия. Кроме того, зимой она перенесла коронавирус.
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У журналистки остались дочь и пожилая мать / Фото с Facebook-страницы Ольга Байвидович