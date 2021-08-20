У мережі повідомили, що у Байвидович нібито були проблеми з серцем. Свого часу Ольга працювала у виданні "Обозреватель".

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Відпочивала біля моря разом із донькою

За словами доньки Ольги Олександри, на відпочинку журналістці стало зле. Попередньо, вона померла внаслідок серцевого нападу. За інформацією знайомих, коли жінці в Бердянську стало погано, вона довго чекала на приїзд швидкої допомоги.



У мережі Ольга ділилася світлинами з відпочинку у Бердянську / Фото з фейсбук-сторінки Ольга Байвидович

Окрім доньки, у жінки також залишилася літня мама. Зараз вирішують питання щодо перевезення тіла до Києва.

Зверніть увагу! Колеги Байвидович просять всіх небайдужих допомогти її доньці фінансово. Номер карти Олександри – 4149 4991 4657 5186.

Іноді жінка скаржилася на серце

У коментарях до допису про трагічну загибель Ольги у фейсбук-спільноті I love GPK знайомі розповіли, що іноді вона скаржилася на серце.

Також у мережі повідомили, що у Байвидович нібито була хронічна серцева аритмія. Крім того, взимку вона перенесла коронавірус.

Журналісти 24 каналу висловлюють співчуття рідним і близьким своєї колеги – Ольги Байвидович. Світла пам'ять!

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У журналістки залишилися донька та літня мати / Фото з фейсбук-сторінки Ольга Байвидович