Про це 3 липня у фейсбуці повідомив Дмитра Лиховія, головний редактор видання "Новинарня". У коментарях до допису він уточнив, що незадовго до смерті Рибачук пережив тяжкий інсульт.

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За словами колишнього міністра культури Євгена Нищука, прощання з Рибачуком відбудеться 3 липня о 16:00 у Київській міській лікарні №3, що на вулиці Петра Запорожця, 26.

Юра, що ж ти так рано? Сьогодні перестало битися велике серце мого доброго друга, інтелектуала, людини з неймовірним почуттям гумору,

– зазначив Нищук.

Колишній урядовець додав, що Рибачук був надзвичайно важливою частиною його команди у Мінкульті. Адже обіймав посаду заступника з питань мистецтв.

Що відомо про Юрія Рибачука