США всегда осознавали риски, что "Талибан" может снова взять под контроль Афганистан. Об этом генсек НАТО заявил во время брифинга в Брюсселе.
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"Талибан" четко сказал, когда было объявлено о завершении нашего военного присутствия в Афганистане. Но стала сюрпризом скорость, с которой все произошло, и то, как легко это произошло,
– пояснил Столтенберг.
У США остался один вопрос
Генсек подчеркнул, что Штаты 20 лет вкладывали миллиарды долларов в Афганистане, а американские военные жертвовали своей жизнью. Поэтому сейчас нужно изучить эту ситуацию, ведь страна и дальше будет бороться с международным терроризмом.
"Нужно честно и открыто ответить на главный вопрос: почему силы, которые мы тренировали, вооружали и поддерживали много лет, оказались неспособны противостоять "Талибану", – отметил политик.
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Ситуация в Афганистане: коротко
- 15 августа талибы захватили Кабул после того, как местные власти фактически капитулировали.
- Местные жители рассказали о зверствах, которые совершают террористы. Особенно жестко они относятся к женщинам. Из-за этого люди закрылись в домах и не выходят на улицу. Часть населения пытается бежать из страны через аэропорт.
- Сейчас из Афганистана хотят эвакуироваться 153 украинца. В ночь на 16 августа украинский самолет вывез из Кабула 8 наших граждан.