США всегда осознавали риски, что "Талибан" может снова взять под контроль Афганистан. Об этом генсек НАТО заявил во время брифинга в Брюсселе.

К теме Позор для Запада, – Штайнмайер жестко отреагировал на хаос в аэропорту Кабула

"Талибан" четко сказал, когда было объявлено о завершении нашего военного присутствия в Афганистане. Но стала сюрпризом скорость, с которой все произошло, и то, как легко это произошло,

– пояснил Столтенберг.

У США остался один вопрос

Генсек подчеркнул, что Штаты 20 лет вкладывали миллиарды долларов в Афганистане, а американские военные жертвовали своей жизнью. Поэтому сейчас нужно изучить эту ситуацию, ведь страна и дальше будет бороться с международным терроризмом.

"Нужно честно и открыто ответить на главный вопрос: почему силы, которые мы тренировали, вооружали и поддерживали много лет, оказались неспособны противостоять "Талибану", – отметил политик.

Интересно Афганистан быстро упал перед натиском: кто станет следующей жертвой "Талибана"

Ситуация в Афганистане: коротко