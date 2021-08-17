США завжди усвідомлювали ризики, що "Талібан" може знову взяти під контроль Афганістан. Про це генсек НАТО заявив під час брифінгу у Брюсселі.

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"Талібан" чітко сказав, коли було оголошено про завершення нашої військової присутності в Афганістані. Але стала сюрпризом швидкість, з якою все відбулося, і те, як легко це сталося,

– пояснив Столтенберг.

У США залишилося одне питання

Генсек наголосив, що Штати 20 років вклали мільярди доларів в Афганістані, а американські військові жертвували своїм життям. Тому зараз потрібно вивчити цю ситуацію, адже країна й далі боротиметься з міжнародним тероризмом.

"Потрібно чесно і відкрито відповісти на головне питання: чому сили, які ми тренували, озброювали та підтримували багато років, виявилися нездатні протистояти "Талібану", – зауважив політик.

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Ситуація в Афганістані: коротко