США завжди усвідомлювали ризики, що "Талібан" може знову взяти під контроль Афганістан. Про це генсек НАТО заявив під час брифінгу у Брюсселі.
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"Талібан" чітко сказав, коли було оголошено про завершення нашої військової присутності в Афганістані. Але стала сюрпризом швидкість, з якою все відбулося, і те, як легко це сталося,
– пояснив Столтенберг.
У США залишилося одне питання
Генсек наголосив, що Штати 20 років вклали мільярди доларів в Афганістані, а американські військові жертвували своїм життям. Тому зараз потрібно вивчити цю ситуацію, адже країна й далі боротиметься з міжнародним тероризмом.
"Потрібно чесно і відкрито відповісти на головне питання: чому сили, які ми тренували, озброювали та підтримували багато років, виявилися нездатні протистояти "Талібану", – зауважив політик.
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Ситуація в Афганістані: коротко
- 15 серпня таліби захопили Кабул після того, як місцева влада фактично капітулювала.
- Місцеві мешканці розповіли про звірства, які чинять терористи. Особливо жорстко вони ставляться до жінок. Через це люди закрилися у будинках та не виходять на вулицю. Частина населення намагається втекти з країни через аеропорт.
- Наразі з Афганістану хочуть евакуюватися 153 українці. Вночі проти 16 серпня український літак вивіз з Кабулу 8 наших громадян.