За словами Штайнмаєра, частково відповідальність за теперішню ситуацію в Афганістані лежить й на Німеччині. Він назвав ці події людською трагедією.

До теми Місце, в якому краще не опинятись, – Кулеба про евакуацію з аеропорту Кабула

Події в Афганістані вплинуть на світ

Штайнмаєр зауважив, що захоплення Афганістану "Талібаном" – поворотний момент, який змінить цілий світ. Водночас Німеччина повинна зробити усе можливе, щоб вивезти з країни власних громадян та афганців, які співпрацювали з західними партнерами.

За словами федерального президента, фото й відео з Кабула не можуть залишити байдужим нікого. Особливо "гіркими" вони є для тих, хто працював задля кращого життя афганців впродовж останніх 20 років.

Кадри відчаю в аеропорту Кабула – це ганьба для політиків Заходу,
– наголосив він.

Штайнмаєр також додав, що помилки в Афганістані порушують питання про те, якими надалі мають бути підходи Німеччини до зовнішньої політики та військового втручання.

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Що цьому передувало

  • Терористи "Талібану" 15 серпня захопили Кабул. Місцева влада мирно передала їм місто, щоб уникнути кровопролиття.
  • Наразі перебувати на вулицях містах небезпечно, адже там панує анархія.
  • Тисячі мешканців Афганістану намагалися покинути країну. У Кабулі в аеропорту люди масово хотіли вилетіти, через що утворилася тиснява і хаос.
  • У "Талібані" наголосили, що не чинитимуть самосуду над афганцями. Рішення про страту чи тілесні покарання ухвалюватиме шаріатський суд.
  • Олексій Данілов заявив, що Україна спрямує в Афганістан літак, щоб евакуювати українців. Рейс мають відправити 17 серпня.