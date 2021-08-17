За словами Штайнмаєра, частково відповідальність за теперішню ситуацію в Афганістані лежить й на Німеччині. Він назвав ці події людською трагедією.

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Події в Афганістані вплинуть на світ

Штайнмаєр зауважив, що захоплення Афганістану "Талібаном" – поворотний момент, який змінить цілий світ. Водночас Німеччина повинна зробити усе можливе, щоб вивезти з країни власних громадян та афганців, які співпрацювали з західними партнерами.

За словами федерального президента, фото й відео з Кабула не можуть залишити байдужим нікого. Особливо "гіркими" вони є для тих, хто працював задля кращого життя афганців впродовж останніх 20 років.

Кадри відчаю в аеропорту Кабула – це ганьба для політиків Заходу,

– наголосив він.

Штайнмаєр також додав, що помилки в Афганістані порушують питання про те, якими надалі мають бути підходи Німеччини до зовнішньої політики та військового втручання.

Зверніть увагу! Уряд Німеччини припиняє фінансову допомогу Афганістану на розвиток через захоплення влади "Талібаном". Для країни у 2021 році виділили 250 мільйонів євро, але гроші з цієї суми не перерахували.

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