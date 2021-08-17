За словами Штайнмаєра, частково відповідальність за теперішню ситуацію в Афганістані лежить й на Німеччині. Він назвав ці події людською трагедією.
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Події в Афганістані вплинуть на світ
Штайнмаєр зауважив, що захоплення Афганістану "Талібаном" – поворотний момент, який змінить цілий світ. Водночас Німеччина повинна зробити усе можливе, щоб вивезти з країни власних громадян та афганців, які співпрацювали з західними партнерами.
За словами федерального президента, фото й відео з Кабула не можуть залишити байдужим нікого. Особливо "гіркими" вони є для тих, хто працював задля кращого життя афганців впродовж останніх 20 років.
Кадри відчаю в аеропорту Кабула – це ганьба для політиків Заходу,
– наголосив він.
Штайнмаєр також додав, що помилки в Афганістані порушують питання про те, якими надалі мають бути підходи Німеччини до зовнішньої політики та військового втручання.
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Що цьому передувало
- Терористи "Талібану" 15 серпня захопили Кабул. Місцева влада мирно передала їм місто, щоб уникнути кровопролиття.
- Наразі перебувати на вулицях містах небезпечно, адже там панує анархія.
- Тисячі мешканців Афганістану намагалися покинути країну. У Кабулі в аеропорту люди масово хотіли вилетіти, через що утворилася тиснява і хаос.
- У "Талібані" наголосили, що не чинитимуть самосуду над афганцями. Рішення про страту чи тілесні покарання ухвалюватиме шаріатський суд.
- Олексій Данілов заявив, що Україна спрямує в Афганістан літак, щоб евакуювати українців. Рейс мають відправити 17 серпня.