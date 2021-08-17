По словам Штайнмайера, частично ответственность за нынешнюю ситуацию в Афганистане лежит и на Германии. Он назвал эти события человеческой трагедией.
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События в Афганистане повлияют на мир
Штайнмайер заметил, что захват Афганистана "Талибаном" – поворотный момент, который изменит целый мир. В то же время Германия должна сделать все возможное, чтобы вывезти из страны собственных граждан и афганцев, которые сотрудничали с западными партнерами.
По словам федерального президента, фото и видео из Кабула не могут оставить равнодушным никого. Особенно "горькими" они являются для тех, кто работал ради лучшей жизни афганцев на протяжении последних 20 лет.
Кадры отчаяния в аэропорту Кабула – это позор для политиков Запада,
– подчеркнул он.
Штайнмайер также добавил, что ошибки в Афганистане поднимают вопрос о том, какими в дальнейшем должны быть подходы Германии к внешней политике и военному вмешательству.
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Что этому предшествовало
- Террористы "Талибана" 15 августа захватили Кабул. Местные власти мирно передали им город, чтобы избежать кровопролития.
- Сейчас находиться на улицах города опасно, ведь там царит анархия.
- Тысячи жителей Афганистана пытались покинуть страну. В Кабуле в аэропорту люди массово хотели вылететь, из-за чего образовалась давка и хаос.
- В "Талибане" подчеркнули, что не будут совершать самосуд над афганцами. Решение о казни или телесных наказаниях будет принимать шариатский суд.
- Алексей Данилов заявил, что Украина направит в Афганистан самолет, чтобы эвакуировать украинцев. Рейс должны отправить 17 августа.