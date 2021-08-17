По словам Штайнмайера, частично ответственность за нынешнюю ситуацию в Афганистане лежит и на Германии. Он назвал эти события человеческой трагедией.

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События в Афганистане повлияют на мир

Штайнмайер заметил, что захват Афганистана "Талибаном" – поворотный момент, который изменит целый мир. В то же время Германия должна сделать все возможное, чтобы вывезти из страны собственных граждан и афганцев, которые сотрудничали с западными партнерами.

По словам федерального президента, фото и видео из Кабула не могут оставить равнодушным никого. Особенно "горькими" они являются для тех, кто работал ради лучшей жизни афганцев на протяжении последних 20 лет.

Кадры отчаяния в аэропорту Кабула – это позор для политиков Запада,

– подчеркнул он.

Штайнмайер также добавил, что ошибки в Афганистане поднимают вопрос о том, какими в дальнейшем должны быть подходы Германии к внешней политике и военному вмешательству.

Обратите внимание! Правительство Германии прекращает финансовую помощь Афганистану на развитие из-за захвата власти "Талибаном". Для страны в 2021 году выделили 250 миллионов евро, но деньги из этой суммы не перечислили.

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