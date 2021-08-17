Украина заберет всех своих граждан, сколько бы для этого не понадобилось рейсов. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире одного из украинских телеканалов.

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Данилов утверждает, что ситуацию контролирует президент Владимир Зеленский. Он периодически собирает специалистов по этому поводу.

Он (самолет – 24 канал) должен сегодня отправиться в Афганистан, в Кабул,

– сказал чиновник.

Что известно об эвакуации украинцев из Афганистана

В Министерстве иностранных дел заявили, что эвакуироваться из Афганистана хотят 90 украинцев афганского происхождения и членов их семей. Ведомство формирует списки.

Утверждали, что самолет есть в Кабуле, но не может оттуда вылететь.

Ночью 16 августа наше государство эвакуировало 8 украинцев. Самолет также вывозил граждан Нидерландов, Хорватии и Беларуси.

Что сейчас происходит в Афганистане