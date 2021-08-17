Україна забере всіх своїх громадян, скільки б для цього не знадобилось рейсів. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі одного з українських телеканалів.

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Данілов стверджує, що ситуацію контролює президент Володимир Зеленський. Він періодично збирає фахівців щодо цього.

Він (літак – 24 канал) має сьогодні відправитися в Афганістан, в Кабул,

– сказав чиновник.

Що відомо про евакуацію українців з Афганістану

У Міністерстві закордонних справ заявили, що евакуюватися з Афганістану хочуть 90 українців афганського походження та членів їхніх родин. Відомство формує списки.

Стверджували, що літак є в Кабулі, але не може звідти вилетіти.

Вночі 16 серпня наша держава евакуювала 8 українців. Літак також вивіз громадян Нідерландів, Хорватії та Білорусі.

Що зараз відбувається в Афганістані