Україна забере всіх своїх громадян, скільки б для цього не знадобилось рейсів. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі одного з українських телеканалів.
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Данілов стверджує, що ситуацію контролює президент Володимир Зеленський. Він періодично збирає фахівців щодо цього.
Він (літак – 24 канал) має сьогодні відправитися в Афганістан, в Кабул,
– сказав чиновник.
Що відомо про евакуацію українців з Афганістану
- У Міністерстві закордонних справ заявили, що евакуюватися з Афганістану хочуть 90 українців афганського походження та членів їхніх родин. Відомство формує списки.
- Стверджували, що літак є в Кабулі, але не може звідти вилетіти.
- Вночі 16 серпня наша держава евакуювала 8 українців. Літак також вивіз громадян Нідерландів, Хорватії та Білорусі.
Що зараз відбувається в Афганістані
- У травні президент США Джо Байден заявив про виведення американських військ з Афганістану. Це мали зробити до 11 вересня 2021 року.
- Однак згодом таліби почали захоплювати міста. Вже 15 серпня вони зайшли у столицю країни Кабул.
- Уряд передав владу мирно. Президент країни Ашраф Гані зрікся посади та покинув державу.
- Таліби тепер контролюють всю територію країни та прикордонні пункти. Вони наказали іноземцям покинути країну. Зробити це можна лише авіашляхом.
- Жителі Кабула нажахані, оскільки таліби відомі своїми жорстокими покараннями.
- Щоправда, самі бойовики стверджують, що не збираються вчиняти самосуд над афганцями. Мовляв, рішення про страту чи тілесні покарання ухвалюватиме шаріатський суд.
- "Талібан" оголосив загальну амністію для всіх урядовців і закликав людей повертатися до роботи.