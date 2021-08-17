Україна забере всіх своїх громадян, скільки б для цього не знадобилось рейсів. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі одного з українських телеканалів.

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Данілов стверджує, що ситуацію контролює президент Володимир Зеленський. Він періодично збирає фахівців щодо цього.

Він (літак – 24 канал) має сьогодні відправитися в Афганістан, в Кабул,
– сказав чиновник.

Що відомо про евакуацію українців з Афганістану

  • У Міністерстві закордонних справ заявили, що евакуюватися з Афганістану хочуть 90 українців афганського походження та членів їхніх родин. Відомство формує списки.
  • Стверджували, що літак є в Кабулі, але не може звідти вилетіти.
  • Вночі 16 серпня наша держава евакуювала 8 українців. Літак також вивіз громадян Нідерландів, Хорватії та Білорусі.

Що зараз відбувається в Афганістані

  • У травні президент США Джо Байден заявив про виведення американських військ з Афганістану. Це мали зробити до 11 вересня 2021 року.
  • Однак згодом таліби почали захоплювати міста. Вже 15 серпня вони зайшли у столицю країни Кабул.
  • Уряд передав владу мирно. Президент країни Ашраф Гані зрікся посади та покинув державу.
  • Таліби тепер контролюють всю територію країни та прикордонні пункти. Вони наказали іноземцям покинути країну. Зробити це можна лише авіашляхом.
  • Жителі Кабула нажахані, оскільки таліби відомі своїми жорстокими покараннями.
  • Щоправда, самі бойовики стверджують, що не збираються вчиняти самосуд над афганцями. Мовляв, рішення про страту чи тілесні покарання ухвалюватиме шаріатський суд.
  • "Талібан" оголосив загальну амністію для всіх урядовців і закликав людей повертатися до роботи.