Однако деньги из других департаментов в Афганистан до сих пор поступали, например, на гуманитарную помощь или обучение полиции. Об этом заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер.

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Сотрудники Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ), которое отвечает за государственную помощь в развитии, безопасно выехали из страны.

Мы упорно работаем над тем, чтобы вывезти местный персонал из немецких организаций по вопросам развития и помощи, которые сотрудничают с нами и которые хотят этого,

– сказал Мюллер.

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