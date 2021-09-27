В Бразилии прошла песчаная буря
Порывы ветра имели скорость примерно 100 километров в час. Стихийное бедствие зафиксировали в воскресенье, 26 сентября.
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Очевидцы снимали песчаную бурю на видео. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как темно-коричневое облако движется в сторону жилых домов.
В бразильском штате давно не было дождя, поэтому почва – сухая. Порывы ветра до 100 километров в час подняли с земли пыль. О пострадавших пока не говорится.
Бразильский город накрыла песчаная буря / Фото Varlamov News, G1
В Бразилии возникла песчаная буря: смотрите видео Varlamov News
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