Предварительно известно, что из-за сильных потоков воды повреждены десятки дорог. Об этом 24 сентября сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства страны.
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Ливни в Дагестане уничтожили дома и дороги
В ведомстве рассказали, что в результате длительных проливных дождей с 22 сентября в Тляратинском, Цунтинском, Цумадинском районах и Бежтинском участке автомобильные дороги республиканского и местного значения подверглись разрушениям и повреждениям. В частности там наблюдают:
- селевые выносы;
- скальные обвалы;
- размывы земляного полотна и его подтопления;
- подтопления проезжей части дорог;
- камнепады.
На некоторых участках транспортное сообщение прервано,
– рассказали в министерстве.
Больше всего пострадали дороги в Тляратинском районе. Там непогода повредила 8 участков. Движение на дорогах запрещено до 1 октября.
Кроме дорог, в селе Агвали, что в Цумадинском районе, непогода разрушила дом.
В Дагестане непогода разрушила дома: смотрите видео
Кстати, в этом районе из-за непогоды также прекратили движение на некоторых дорогах.
В Дагестане сильные дожди уничтожали дома и дороги: смотрите видео
Более того, также перекрыли движение в Цунтинском районе, ведь там есть разрушения на многих участках.
Коротко о непогоде в мире
- Курортное Батуми, что в Грузии, затопила вода. Перед этим в городе бушевал ливень. Вследствие непогоды не курсировал общественный транспорт, а люди буквально плавали по улицам города.
- В Испании на Канарах 20 сентября началось извержение вулкана. Из-за опасности власти эвакуировали людей.
- По состоянию на 22 сентября, извержение вулкана Кумбре-Вьеха продолжалось. Убытки от стихии уже достигли 400 миллионов евро.