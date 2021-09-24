Попередньо відомо, що через сильні потоки води пошкоджено десятки доріг. Про це 24 вересня повідомили у Міністерстві транспорту і дорожнього господарства країни.

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Зливи у Дагестані знищили будинки та дороги

У відомстві розповіли, що внаслідок тривалих проливних злив з 22 вересня у Тляратинському, Цунтінському, Цумадінському районах та Бежтинській ділянці автомобільні дороги республіканського і місцевого значення зазнали руйнувань та пошкоджень. Зокрема там спостерігають:

селеві виноси;

скельні обвали;

розмиви земляного полотна та його підтоплення;

підтоплення проїзної частини доріг;

каменепади.

На деяких ділянках транспортне сполучення перервано,

– розповіли у міністерстві.

Найбільше постраждали дороги у Тляратинському районі. Там негода пошкодила 8 ділянок. Рух на дорогах заборонений до 1 жовтня.

Окрім доріг, у селі Агвалі, що у Цумадинському районі, негода зруйнувала будинок.

У Дагестані негода зруйнувала будинки: дивіться відео

До речі, у цьому районі через негоду також припини рух на деяких дорогах.

У Дагестані сильні дощі знищували будинки та дороги: дивіться відео

Ба більше, також перекрили рух в Цунтінському районі, адже там є руйнування у багатьох ділянках.

Коротко про негоду в світі