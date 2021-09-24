Попередньо відомо, що через сильні потоки води пошкоджено десятки доріг. Про це 24 вересня повідомили у Міністерстві транспорту і дорожнього господарства країни.
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Зливи у Дагестані знищили будинки та дороги
У відомстві розповіли, що внаслідок тривалих проливних злив з 22 вересня у Тляратинському, Цунтінському, Цумадінському районах та Бежтинській ділянці автомобільні дороги республіканського і місцевого значення зазнали руйнувань та пошкоджень. Зокрема там спостерігають:
- селеві виноси;
- скельні обвали;
- розмиви земляного полотна та його підтоплення;
- підтоплення проїзної частини доріг;
- каменепади.
На деяких ділянках транспортне сполучення перервано,
– розповіли у міністерстві.
Найбільше постраждали дороги у Тляратинському районі. Там негода пошкодила 8 ділянок. Рух на дорогах заборонений до 1 жовтня.
Окрім доріг, у селі Агвалі, що у Цумадинському районі, негода зруйнувала будинок.
У Дагестані негода зруйнувала будинки: дивіться відео
До речі, у цьому районі через негоду також припини рух на деяких дорогах.
У Дагестані сильні дощі знищували будинки та дороги: дивіться відео
Ба більше, також перекрили рух в Цунтінському районі, адже там є руйнування у багатьох ділянках.
Коротко про негоду в світі
- Курортне Батумі, що у Грузії, затопила вода. Перед цим у місті вирувала злива. Внаслідок негоди не курсував громадський транспорт, а люди буквально плавали вулицями міста.
- У Іспанії на Канарах 20 вересня почалось виверження вулкана. Через небезпеку влада евакуювала людей.
- Станом на 22 вересня, виверження вулкану Кумбре-В'єха тривало. Збитки від стихії вже сягнули 400 мільйонів євро.