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      Стало известно, болен ли нардеп Юрчишин коронавирусом

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      Нардеп от партии "Голос" самоизолировался и сдал тест на коронавирус сразу после того, как у его коллеги Сергея Шахова диагностировали эту болезнь. Они несколько раз контактировали. Результаты теста Ярослав Юрчишин озвучил в прямом эфире 24 канала.

      Он отметил, что тест показал отрицательный результат.

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      "Только что получил подтверждение от аппарата Верховной Рады, что мой тест на коронавирус оказался отрицательным", – сказал Юрчишин.

      Но все равно, учитывая рекомендации ВОЗ и то, что был контакт с господином Шаховым 13 марта, планирую до 27 числа максимально минимизировать социальные контакты,
      – добавил нардеп.

      По словам нардепа, даже после 27 марта он не планирует "активно включаться в офлайн работу". Однако это не касается отдельных случаев.

      "Если будет созвано внеочередное заседание под нужные законопроекты, а не под ненужное введение чрезвычайного положения, то я готов прийти", – пояснил Юрчишин.

      Смотрите включение Юрчишина на 24 канале: видео

      Что известно о коронавирусе у Шахова?11 марта нардеп вернулся с отдыха из Италии. Впоследствии у него появились симптомы коронавируса. Уже 18 марта стало известно, что у депутата положительные тесты на коронавирус и он находится в самоизоляции. Эпидемиологи установили всех нардепов, с которыми контактировал Шахов. Среди них был и Ярослав Юрчишин. Через несколько дней коронавирус подтвердили и у жены Шахова.

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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Тесты Сергей Шахов Ярослав Юрчишин
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