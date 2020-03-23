Стало известно, болен ли нардеп Юрчишин коронавирусом

Нардеп от партии "Голос" самоизолировался и сдал тест на коронавирус сразу после того, как у его коллеги Сергея Шахова диагностировали эту болезнь. Они несколько раз контактировали. Результаты теста Ярослав Юрчишин озвучил в прямом эфире 24 канала.

Он отметил, что тест показал отрицательный результат.

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"Только что получил подтверждение от аппарата Верховной Рады, что мой тест на коронавирус оказался отрицательным", – сказал Юрчишин.

Но все равно, учитывая рекомендации ВОЗ и то, что был контакт с господином Шаховым 13 марта, планирую до 27 числа максимально минимизировать социальные контакты,

– добавил нардеп.

По словам нардепа, даже после 27 марта он не планирует "активно включаться в офлайн работу". Однако это не касается отдельных случаев.

"Если будет созвано внеочередное заседание под нужные законопроекты, а не под ненужное введение чрезвычайного положения, то я готов прийти", – пояснил Юрчишин.

Смотрите включение Юрчишина на 24 канале: видео

Что известно о коронавирусе у Шахова?11 марта нардеп вернулся с отдыха из Италии. Впоследствии у него появились симптомы коронавируса. Уже 18 марта стало известно, что у депутата положительные тесты на коронавирус и он находится в самоизоляции. Эпидемиологи установили всех нардепов, с которыми контактировал Шахов. Среди них был и Ярослав Юрчишин. Через несколько дней коронавирус подтвердили и у жены Шахова.