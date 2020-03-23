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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Стало відомо, чи хворий нардеп Юрчишин на коронавірус

      - Читать новость на русском
      Ярослав Юрчишин / Партія "Голос"

      Нардеп від партії "Голос" самоізолювався та здав тест на коронавірус одразу після того, як у його колеги Сергія Шахова діагностували цю хворобу. Вони кілька разів контактували. Результати тесту Ярослав Юрчишин озвучив у прямому ефірі 24 каналу.

      Він зазначив, що тест показав негативний результат.

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      "Щойно отримав підтвердження від апарату Верховної Ради, що мій тест на коронавірус виявився негативним", – сказав Юрчишин.

      Та все одно, зважаючи на рекомендації ВООЗ і на те, що був контакт з паном Шаховим 13 березня, планую до 27 числа максимально мінімізувати соціальні контакти,
      – додав нардеп.

      За словами нардепа, навіть після 27 березня він не планує "активно включатися в офлайн роботу". Однак це не стосується окремих випадків.

      "Якщо буде скликане позачергове засідання під потрібні законопроєкти, а не під непотрібне введення надзвичайного стану, то я готовий прийти", – пояснив Юрчишин.

      Дивіться включення Юрчишина на 24 каналі: відео

      Що відомо про коронавірус у Шахова? 11 березня нардеп повернувся з відпочинку з Італії. Згодом у нього з'явилися симптоми коронавірусу. Вже 18 березня стало відомо, що в депутата позитивні тести на коронавірус і він перебуває в самоізоляції. Епідеміологи встановили усіх нардепів, з якими контактував Шахов. Серед них був і Ярослав Юрчишин. Через кілька днів коронавірус підтвердили й у дружини Шахова.

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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Новини політики Тести Сергій Шахов Ярослав Юрчишин
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